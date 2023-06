Unbekannter fährt Motorrad auf dem McDonald's-Parkplatz an

Eine Neu-Ulmerin hatte ihr Motorrad in Schrobenhausen auf dem McDonald's-Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der Verkleidung.

Eine 31-Jährige aus Neu-Ulm hat am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr ihr Motorrad - eine grüne Kawasaki - auf dem McDonald's-Parkplatz in Schrobenhausen in einer Parklücke abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Motorrad zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der linken Verkleidung fest.

Vermutlich hat ein Unbekannter das Motorrad in Schrobenhausen angefahren

Laut Polizei hat vermutlich ein Unbekannter das Motorrad angefahren, das daraufhin auf die Seite gefallen war. Der Verursacher stellte die Maschine im Anschluss zwar wieder auf, fuhr danach aber davon. Die Verkleidung wurde großflächig in Mitleidenschaft gezogen, die Polizei hat eine Spurensicherung am Motorrad durchgeführt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 08252/8975-0 entgegen. (AZ)