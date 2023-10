Unbekannter klaut Kasse und Geldbeutel aus Schrobenhausener Geschäft

Ein dreister Dieb hat in einem Geschäft in Schrobenhausen eine Barkasse und eine Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bisher unbekannter Täter hat am späten Freitagnachmittag eine Barkasse und eine Geldbörse in der Schrobenhausener Innenstadt gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei Schrobenhausen in einem Geschäft in der Lenbachstraße. Der Täter nutzte hierbei aus, dass die Kasse für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war. Wer gegen 17.45 Uhr oder kurz danach eine Person mit einer Geldkasse in der Schrobenhausener Innenstadt beobachtet hat oder sonst Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten sich unter der 08252/89750 bei der PI Schrobenhausen zu melden. (AZ)

