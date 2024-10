Unbekannter stielt Rad aus Fahrradkeller

Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Oberen Tor in Schrobenhausen wurde zwischen dem 5. und 12. Oktober ein unversperrtes Mountainbike Fully Marke Felt in roter Farbe mit einem weiß-orangen Sattel durch einen unbekannten Täter entwendet. Dies teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Fahrrades machen kann, soll dies der zuständigen Polizeiinspektion Schrobenhausen melden unter Telefon 08252/8975-0. (AZ)

Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis