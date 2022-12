Unfall auf dem Parkplatz: Wer hat einen BMW angefahren?

Eine 70-Jährige war am Samstagnachmittag beim Einkaufen in Schrobenhausen. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war es beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 70-Jährige aus dem Gemeindebereich Gachenbach ihren BMW am frühen Samstagnachmittag auf dem Parkdeck des Kaufland in Schrobenhausen geparkt. Als sie nach dem Einkauf zurückkam, bemerkte sie laut Polizei eine Beschädigung hinten rechts am Fahrzeug.

Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei in Schrobenhausen melden

Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich entfernt, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Polizei Schrobenhausen hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. (AZ)