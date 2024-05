Unfall bei Edelshausen: Drei Autos kollidieren nach Abbiegefehler

Ein Abbiegefehler führt zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen bei Edelshausen. Zwei Fahrer werden leicht verletzt, der Sachschaden ist erheblich.

Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2044 bei Edelshausen hat am Mittwoch zu erheblichen Sachschäden geführt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 40-jähriger Fahrer aus Schrobenhausen gegen 15 Uhr mit seinem VW nach links in Richtung Gewerbegebiet Edelshausen abbiegen. Dabei übersah er eine 60-jährige Fahrerin aus Ingolstadt in ihrem Ford, die aus Richtung Ingolstadt kam und nach Schrobenhausen wollte. Es kam zur Kollision auf der Fahrspur in Richtung Schrobenhausen.

Der Ford stieß mit seiner Front in die Beifahrerseite des VW. Der VW wurde durch den Aufprall auf die rechte Spur geschleudert, wo er gegen die Fahrerseite eines wartenden Skoda prallte. Der 45-jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Die beiden anderen Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten sie am gleichen Tag entlassen werden.

Unfall bei Edelshausen verursacht rund 40.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr Schrobenhausen und Edelshausen sicherte die Unfallstelle ab. Die Bergung der drei Fahrzeuge übernahmen Abschleppdienste. Der Verkehr wurde abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden am Skoda auf etwa 25.000 Euro. Die Fahrzeuge VW und Ford erlitten wirtschaftliche Totalschäden, sodass der Gesamtschaden auf knapp 40.000 Euro geschätzt wird. (AZ)