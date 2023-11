Unfall: Fahrer übersieht in Schrobenhausen geschlossene Bahnschranke

Der Fahrer eines Transporters hatte in Schrobenhausen offenbar übersehen, dass die Bahnschranke geschlossen war. Daraufhin krachte er gegen den Schlagbaum.

Ein 55-Jähriger aus Schrobenhausen ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Schrobenhausen mit seinem Transporter von der Bürgermeister-Götz-Straße nach links in die Pöttmeser Straße eingebogen. Hier übersah er dann laut Polizei offenbar das Blinklicht der Ampel am Bahnübergang und fuhr gegen die abgesenkte Schranke.

Die Züge müssten langsamer über den Bahnübergang in Schrobenhausen fahren

Beim Öffnen brach dann ein knapp zwei Meter langes Stück des Schlagbaums ab. Bis zur Instandsetzung durch Techniker der DB mussten die Züge mit reduzierter Geschwindigkeit den Bahnübergang befahren. Am Transporter wurde bei dem Unfall die Motorhaube beschädigt, der Schaden dürfte bei rund 1000 Euro liegen. Wie teuer die Instandsetzung der Schrankenanlage wird, stand bei Unfallaufnahme noch nicht fest. (AZ)