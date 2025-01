Verfolgungsjagd in Schrobenhausen: Frau versucht, Polizistin zu überfahren

Eine Routinekontrolle am Samstagabend in Schrobenhausen hat eine dramatische Wendung genommen. Am Ende waren zwei Polizisten verletzt, zwei Fahrzeuge - darunter auch der Streifenwagen - wurden stark beschädigt und Rettungskräfte mussten einen Großeinsatz fahren.

26-Jährige flüchtet in Schrobenhausen vor Verkehrskontrolle und versucht Polizistin zu überfahren

Gegen 23.45 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schrobenhausen in der Lenbachstraße einen Wagen einer Kontrolle unterziehen. Die Fahrerin, eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen, reagierte laut Polizei Schrobenhausen allerdings nicht, sondern gab Gas. Der Streifenwagen konnte sich allerdings relativ schnell vor das flüchtende Fahrzeug setzen und dieses stoppen. Doch als beiden Beamten, eine Polizistin und ein männlicher Kollege, ausgestiegen waren, fuhr die Frau wieder los. Dabei steuerte sie ihr Auto direkt auf die 23-jährige Polizistin zu. Nur durch eine schnelle Bewegung zur Seite konnte sie sich in Sicherheit bringen.

Der Streifenwagen der Polizei Schrobenhausen war am Samstagabend in einen Unfall verwickelt und musste abgeschleppt werden.

Die Beamten verfolgten die Frau weiter durch Schrobenhausen Richtung Aichacher Straße. Am Kreisverkehr kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchbrach den Begrenzungszaun und überschlug sich auf der Grünfläche des Kreisels. Der Streifenwagen konnte nicht mehr anhalten und prallte gegen das Unfallfahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt.

Die 26-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, musste aber von der Feuerwehr Schrobenhausen aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Verfolgungsjagd durch Schrobenhausen: Warum flüchtete die Fahrerin vor der Polizei?

Die Unfallfahrerin wehrte sich nach ihrer Befreiung massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und konnte erst von weiteren Streifenbesatzungen unter Kontrolle gebracht werden, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so der Polizeibericht.

Die Hintergründe für die Flucht vor der Polizei sind noch unklar,. Bei der Unfallaufnahme, die durch eine benachbarte Polizeiinspektion durchgeführt wurde, ergaben sich allerdings Anhaltspunkte dafür, dass die 26-jährige Autofahrerin wohl betrunken am Steuer gesessen war. (AZ)