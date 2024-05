Verkehrsunfall in Schrobenhausen: Radfahrer wird über Auto geschleudert

Eine 88-jährige Autofahrerin kollidierte in Schrobenhausen mit einem Radfahrer. Der 28-jährige Mann wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochnachmittag wollte eine 88-jährige Fahrerin in der Aichacher Straße in Schrobenhausen nach links in ein Grundstück einfahren. Nach Angaben der Polizei ließ ein Verkehrsteilnehmer aus dem Gegenverkehr eine Lücke, die die Fahrerin nutzte. Beim Einfahren übersah sie einen Radfahrer, der verbotenerweise auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung fuhr.

Der Pkw stieß frontal mit dem Fahrrad zusammen. Der 28-jährige Radfahrer wurde durch den Aufprall über das Auto geschleudert und verletzte sich am Kopf und an der linken Wade. Er trug keinen Schutzhelm und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht.

Radfahrer wird bei Unfall in Schrobenhausen über ein Auto geschleudert

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstanden Kratzer und Dellen im Frontbereich und auf der Motorhaube. Das Mountainbike des Radfahrers wurde stark beschädigt, das Vorderrad war komplett verbogen und der Rahmen sowie der Lenker wurden zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. (AZ)