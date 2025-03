Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B300

Am Samstag um 6.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B300 auf Höhe der Ausfahrt Schrobenhausen-Süd. Ein 29-jähriger Fahrer eines Geländewagens aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wollte von der B300 bei der Ausfahrt Schrobenhausen-Süd nach links in die Augsburger Straße einbiegen. Zuerst ließ er noch ein entgegenkommendes Auto von der B300 nach rechts in die Augsburger Straße einfahren, dann fuhr er an. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto eines 58-jährigen Mannes aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der auf der B300 in Richtung Aichach unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich das Auto des 58-jährigen Mannes drehte und circa 75 Meter weiter zum Stehen kam.

Sowohl der Fahrer als auch seine 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Schrobenhausen, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher und seine 31-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Absicherung der Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schrobenhausen übernommen. Der Verkehr konnte einseitig weiterlaufen und nur während der Bergung der Fahrzeuge war eine kurze Sperrung der B300 notwendig. (AZ)