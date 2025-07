Warum Schrobenhausen dem Unternehmer Thomas Bauer die Ehrenbürgerwürde verweigert

Die vom Schrobenhausener Stadtrat abgelehnte Ehrenbürgerwürde für den Unternehmer und CSU-Politiker Thomas Bauer hat zu einer tiefen Krise in der Schrobenhausener Stadtpolitik geführt. „Es wird definitiv keinen neuen Anlauf in dieser Angelegenheit geben“, erklärte Bürgermeister Harald Reisner (Freie Wähler) auf Anfrage unserer Zeitung. „Ich bin unglaublich enttäuscht darüber, wie das abgelaufen ist. Mir tut das auch persönlich sehr leid. Professor Bauer hat mir in einem persönlichen Gespräch jedenfalls mitgeteilt, dass er keinen Wert mehr auf eine solche Auszeichnung legt.“ Auf absehbare Zeit, so Reisner, sei das Thema nun „durch“. Wie nachfolgende Stadträte mit dieser Causa umgehen, stehe in den Sternen.

Für die Ehrenbürgerwürde wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen

Der Rathauschef gehört auch selbst zu den großen Verlierern dieser völlig überraschenden und nach Meinung von Beobachtern auch überflüssigen Auseinandersetzung. Reisner hatte zunächst einen entsprechenden Vorschlag des ehemaligen CSU-Landtagsabgeordneten Rudolf Peterke, Thomas Bauer für seine Verdienste um seine Heimatstadt zu ehren, aufgegriffen und dazu selbst einen Antrag gestellt. Nachdem in den Vorbesprechungen noch, wie in solchen Fällen üblich, offenbar ein breiter Konsens geherrscht hatte, kam es dann in der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates zum Eklat: Zwölf Mandatsträger stimmten dafür, acht dagegen. Da für eine solche Auszeichnung laut Satzung der Stadt eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, war der Antrag durchgefallen – und Schrobenhausen stand plötzlich blamiert da.

Das sei im höchsten Maße würde- und respektlos, hieß es hinterher, während von den vermeintlichen Gegnern, die dem Vernehmen nach aus allen Parteien (außer der CSU/JU-Fraktion) kamen, nur durchsickerte, dass mit Bauers Vater Karlheinz Bauer bereits ein noch lebender Vertreter der Familie die Ehrenbürgerwürde erhalten hatte. Was die Unterstützer von Thomas Bauer noch weiter ärgert, waren die Indiskretionen, die aus der nichtöffentlichen Sitzung nach außen drangen. „Das war nicht sehr freundlich“, kommentierte der Betroffene selbst den kommunalpolitischen Affront. Er habe sich schließlich nicht um die Ehrenbürgerwürde beworben, sagte Thomas Bauer. Sein abschließendes Fazit: „Damit muss man sich zurechtfinden und darf sich nicht ärgern.“

Bauer steht in Schrobenhausen wie kein Zweiter für Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft

Dabei steht Thomas Bauer als ehemaliger Vorstandsvorsitzender des weltweit operierenden Spezialtiefbaukonzerns Bauer AG wie kein Zweiter für Arbeitsplätze, Wohlstand und Wirtschaftskraft in der Lenbachstadt. Er gilt als Schwergewicht der deutschen Bauindustrie sowie als Mann, der seine Heimatstadt auf die Weltkarte des Spezialtiefbaus gesetzt hat. Der Unternehmer, der in der kommenden Woche seinen 70. Geburtstag feiern kann, führte den familieneigenen Konzern von 1984 bis 2018, anschließend saß er noch bis 2023 dem Aufsichtsrat vor. Für seine Verdienste wurden Bauer bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande, der Bayerische Verdienstorden und die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft verliehen. Außerdem war er noch Lehrbeauftragter und später Honorarprofessor für Baubetriebswirtschaft an der TU München. Auch die Stadt hat dem Unternehmer viel zu verdanken. Unter anderem rief er die Bauer-Stiftung für Jugendliche ins Leben und stellt die Alte Schweißerei immer wieder für Konzerte oder Tagungen zur Verfügung. Dem Stadtrat gewährte er während des zehnjährigen Rathausumbau eine zweite Heimat. Tafel, Hospizverein, Kindergärten und der Naturschutz schätzen seine großzügige Spendenbereitschaft.

In der CSU hätte Thomas Bauer ebenfalls Karriere machen können. Obwohl er nie die klassische Abgeordneten-Laufbahn einschlug, führte er die Kasse der Christsozialen als deren Schatzmeister von 2003 bis 2021. Immer wieder hielten sich Gerüchte darüber, dass die Ministerpräsidenten Edmund Stoiber oder Horst Seehofer den Schrobenhausener als Wirtschaftsminister in die bayerische Staatsregierung oder gar die Bundesregierung holen wollten. Dazu ist es freilich nie gekommen. Lediglich von 1990 bis 2011 ließ sich Thomas Bauer dazu überreden, seine Partei im Neuburg-Schrobenhausener Kreistag zu vertreten.