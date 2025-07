Vom Drehmomentschlüssel zum Zepter: Die 47. Bayerische Kartoffelkönigin wird gekrönt

Bayern bekommt eine neue Hoheit – und sie kommt nicht nur mit landwirtschaftlichem Herzblut, sondern auch mit technischem Fingerspitzengefühl: Die zukünftige 47. Bayerische Kartoffelkönigin lebt auf einem idyllisch gelegenen elterlichen Bauernhof im Südwesten des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Dort wachsen Speise-, Verarbeitungs- und Stärkekartoffeln – und ganz offensichtlich auch große Träume.

Denn schon als kleines Mädchen wusste sie, was sie eines Tages werden möchte: Königin. Kartoffelkönigin, um genau zu sein. Der Moment, der alles veränderte, ereignete sich auf einem Fest des Bayerischen Bauernverbandes. Damals begegnete sie der amtierenden Kartoffelhoheit – und war sofort fasziniert. Ein gemaltes Bild von diesem Tag existiert bis heute, eingerahmt und in Ehren gehalten. Es zeigt ein kleines, staunendes Mädchen an der Seite einer majestätischen Regentin – und kündete früh von einem Herzenswunsch, der nun in Erfüllung geht.

Die neue Kartoffelkönigin ist derzeit Auszubildende zur Fluggerätmechanikerin

Die 19-jährige junge Frau, derzeit Auszubildende zur Fluggerätmechanikerin in Manching, wird demnächst das Werkzeug gegen das königliche Zepter tauschen. „Den Drehmomentschlüssel lege ich für die Krönung gern beiseite“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Technik und Tradition gehen bei ihr Hand in Hand. Der Hof, auf dem sie lebt, brachte allerdings ihre Mutter die Leidenschaft für den Kartoffelanbau mit. „Ohne Mama gäb’s keine Kartoffeln hier – und ohne Kartoffeln keine Königin“, sagt die künftige Hoheit dankbar.

Für die Krönung der neuen Kartoffelkönigin sind noch Karten zu haben

Die Ernennung erfolgt durch die Vorstände der Erzeugergemeinschaft für Qualitätskartoffeln Neuburg-Schrobenhausen, die ihre Wahl mit Begeisterung trafen. „Mit ihrer Bodenständigkeit, ihrem Wissen und ihrer Begeisterung für die Kartoffel wird sie eine wunderbare Botschafterin für unsere Region und unsere Kultur sein“, so Martin Glöckld der Vorstand der Gemeinschaft.

Info: Der Abschied der 46. Bayerischen Kartoffelkönigin Daniela I. Dreher und die Krönung der 47. Kartoffelkönigin beginnt am Freitag, 11. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Schweißerei, Bauerstr. 1 in Schrobenhausen. Einlass und Empfang ist bereits ab 18 Uhr. Moderiert wird der Abend von Bernhard Reitberger, zum Rahmenprogramm gehört ein Luftspektakel mit Anna Winter. Die Gruppe „In oana Dur“ gestaltet den Abend musikalisch. Eintrittskarten zu 52 Euro inklusive Vier-Gänge-Menü gibt es per E-Mail unter der Adresse kassier@kartoffel.de (AZ)