Schrobenhausen

vor 48 Min.

Vorfahrt missachtet: Autos kollidieren an Schrobenhausener Kreisverkehr

Am Dienstag kam es an einem Schrobenhausener Kreisverkehr zu einem Unfall.

Am Dienstag krachte es an einem Kreisverkehr in Schrobenhausen, ein Senior hat einen anderen Autofahrer übersehen. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagabend kam es in Schrobenhausen am Kreisverkehr „Thiers Platz“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 88-jähriger Mercedesfahrer aus Schrobenhausen beim Einfahren in den Kreisverkehr den Audi eines 39-Jährigen aus dem südlichen Landkreis, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als der Senior aus der Hörzhauser Straße kommend die Vorfahrt des aus dem Bürgermeister-Stocker-Ring kommenden Audifahrers missachtete. Unfall an Kreisverkehr "Thiers Platz" in Schrobenhausen Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die linke Frontseite des Mercedes als auch die rechte hintere Seite des Audi beschädigt. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und kollidierte zusätzlich leicht mit dem Zaun eines benachbarten Grundstücks. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro, alle Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)

