Vorfahrt übersehen: Zwei Autos stoßen in Schrobenhausen zusammen

In Schrobenhausen sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine 17-Jährige leicht verletzt.

Am Samstag gegen 20.30 Uhr war ein 23-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem Auto auf dem Königslachener Weg in Richtung Samhof-Siedlung unterwegs. An der dortigen Einmündung zur St2046 übersah er laut Polizei das Auto eines 17-Jährigen, ebenfalls aus Ingolstadt, der aus Richtung Mühlried kam und Vorfahrt hatte.

Eine 17-Jährige wurde bei dem Unfall in Schrobenhausen leicht verletzt

Schließlich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Eine 17-Jährige im Auto des 23-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht an der Hüfte verletzt. Alle weiteren fünf Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Autos wurden abgeschleppt, der Schaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. (AZ)