Warnung vor neuer Betrugsmasche

Polizei in Schrobenhausen warnt vor neuer Betrugsmasche auf WhatsApp. Die Täter geben sich als Sohn oder Tochter mit neuer Handynummer aus.

Die Polizei Schrobenhausen erreichte in den letzten Tagen mehrere Betrugsanzeigen mit neuer Vorgehensweise. Die Täter und Täterinnen nehmen per WhatsApp mit den Geschädigten Kontakt auf und geben sich als Tochter oder Sohn aus. Angeblich hätten diese eine neue Handynummer, seien in finanziellen Schwierigkeiten und könnten Rechnungen nicht bezahlen. Die Angerufenen werden gebeten, dies zu übernehmen und es werden per WhatsApp die Empfängerdaten übermittelt. Die Empfängerkonten lagen bei den bisher angezeigten Fällen immer im Ausland.

Wie bei den bekannten Betrugsmaschen "Enkeltrick" und "falsche Polizeibeamte" rät die Polizei zur Vorsicht und ist bei Fragen unter der Telefonnummer 08252/89750 erreichbar. (nr)