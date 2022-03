Wetten, dass... die Schrobenhausener Leseratten sind?

Innerhalb von vier Wochen sollen in Schrobenhausen so viele Bücher gelesen werden, dass der Bücherstapel so hoch wie das neu sanierte Rathaus ist.

Am Tag der offenen Tür des Rathauses am 26. März startet die Stadtbücherei in Kooperation mit der Buchhandlung an der Stadtmauer sowie der katholischen öffentlichen Bücherei Schrobenhausen die Bücherturm-Aktion „Lies das Rathaus!“. Alle Schrobenhausener Leserinnen und Leser werden aufgefordert, möglichst viele Bücher zu lesen. Aufeinandergestapelt sollen die Bücher schließlich die komplette Höhe des frisch sanierten Rathauses – von den Pflastersteinen bis zum First insgesamt 21,6 Meter - ergeben. Ende der Aktion ist am 23. April, dem Welttag des Buches.

„Jeder kann mitmachen, egal ob Einzelpersonen, Familien, Schulklassen oder Kindergärten“, erklärt Heike Kielsmeier, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, die Rahmenbedingungen. Das Besondere: Der aktuelle Stand wird per Lichttechnik am Rathaus abzulesen sein. „Jede Seite zählt“, bekräftigt Kielsmeier. In der Stadtbücherei sowie bei den Kooperationspartnern und Sponsoren liegen Anmeldeformulare aus, in die man die teilnehmenden Personen und die ausgewählten Bücher einträgt. Der eigene Lesefortschritt sollte regelmäßig an das Team der Stadtbücherei gemeldet werden, zweimal in der Woche wird die Beleuchtung per Laser am Rathaus dann aktualisiert.

Aktion "Lies das Rathaus" in Schrobenhausen läuft vom 26. März bis 23. April

Die Idee zum Bücherturm hatte die deutsche Kinderbuchautorin Ursel Scheffler. Im Zuge der Leseförderung initiierte sie 2011 die erste Aktion mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zum Lesen zu motivieren. „Wir möchten die Zielgruppe erweitern, sodass alle, egal ob Jung oder Alt, ein gemeinsames Ziel erreichen“, so die stellvertretende Bücherei-Leiterin. „Wer weiß: Vielleicht gelingt es den Leserinnen und Lesern sogar, die Höhe des Rathauses mehrfach zu erlesen.“ Besonders engagierte Gruppen oder Einzelpersonen erhalten am Ende Preise.

Die Anmeldeformulare liegen bei allen teilnehmenden Kooperationspartnern aus. Fragen zur Aktion beantwortet das Team der Stadtbücherei telefonisch unter 08252/90-1050 oder per E-Mail an bücherei@schrobenhausen.de. (nr)