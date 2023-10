Wohnen und Arbeiten: Bauminister besucht Multi Park in Schrobenhausen

Zehn der 61 Wohnungen im Multi Park wurden nach den Kriterien der einkommensorientierten Förderung vergeben. Was den Komplex so besonders macht.

Der Multi Park setzt neue Maßstäbe in Schrobenhausen. Sowohl in der Größe als auch im Nutzungsmix mit Wohnen und Arbeiten in unmittelbarerer Nähe gibt es derzeit kein vergleichbares Immobilienprojekt in der Stadt. Die Plapperer Projekt GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen des Schrobenhausener Bauträgers Michael Plapperer und der BayWa AG, investiert rund 45 Millionen Euro in den Neubau des Ensembles nördlich der Altstadt. Die Planung des Objekts erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Schrobenhausener Architekturbüro Bratfisch GmbH, der Bau wird von regional ansässigen Firmen erstellt.

Die Fertigstellung soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann wird der Multi Park 61 Wohnungen und 16 Gewerbeeinheiten beherbergen - unter anderem wird dort auch das Landratsamt seine Außenstelle haben. Insgesamt entstehen mehr als 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. Vier der sechs Gebäude sind fertig, die ersten Bewohner bereits einzogen. Zuletzt kamen die Mieterinnen und Mieter der zehn Wohnungen hinzu, die im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms nach den Kriterien der einkommensorientierten Förderung (EOF) vergeben wurden.

Im Multi Park Schrobenhausen hat sich auch das Landratsamt mit seiner Außenstelle eingemietet (zweites Gebäude von rechts). Foto: Plapperer Projekt GmbH

Zur symbolischen Schlüsselübergabe der EOF-geförderten Wohnungen besuchte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter den Multi Park. „Bezahlbarer Wohnraum ist ein zentrales Anliegen der Bayerischen Staatsregierung, damit Menschen überall in Bayern gut leben können“, so der Minister. „Wir setzen uns daher für die Bauwirtschaft und für die Menschen ein, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind.“

Acht der zehn geförderten Wohnungen im Multi Park sind 3-Zimmer-Wohnungen (64 bis 79 Quadratmeter), hinzu kommen zwei 1-Zimmer-Wohnungen mit jeweils 37 Quadratmetern. Sie werden einkommensorientiert gefördert und stehen durch eine Belegungsbindung von 25 Jahren langfristig als bezahlbarer Wohnraum in Schrobenhausen zur Verfügung.

Energiekonzept im Multi Park in Schrobenhausen mit PV-Anlage, Pelletsheizung und Ladestationen für E-Autos

Für das Energiekonzept der Anlage zeichnet die BayWa Energie Dienstleistungs (EDL) GmbH verantwortlich. Als Contracting-Partner kümmert sie sich zum einen um die Installation, den Betrieb, die Wartung und die Optimierung der mit Holzpellets befeuerten Heizungsanlage und der mit Solarstrom betriebenen Kälteerzeugung. Die auf den Dächern der Gebäude installierte Photovoltaikanlage ist ein weiterer Baustein. Die Bewohner beziehungsweise Nutzer der Wohnungen und Gewerbeflächen können im Rahmen eines sogenannten Mieterstrommodells ihren Haushaltsstrom oder Energie für Elektrofahrzeuge beziehen.

Die Stellplätze in der Tiefgarage sind mit speziellen Stromschienen so vorbereitet, dass die für den Betrieb von Wallboxen notwendigen Komponenten ohne großen Aufwand installiert werden können. Darüber hinaus sorgt ein intelligentes Lastmanagement dafür, dass auch dann ausreichend Strom in den Gebäuden zur Verfügung steht, wenn beispielsweise in den Abendstunden mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig in der Tiefgarage geladen werden. (AZ)