Zahlreiche Autos beschädigt: Unwetter wütet rund um Schrobenhausen

Bei einem Unwetter werden in Schrobenhausen mehrere Bäume entwurzelt. Es entsteht ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Ein Unwetter hat am 11. Juli ab 23.55 Uhr in Schrobenhausen gewütet. Das teilte die Polizei mit. Dabei stürzten mehrere Bäume um und blockierten die Straßen. Betroffen war nahezu der gesamte Dienstbereich. Drei Fahrzeuge wurden nach den bisher eingegangenen Meldungen beschädigt.

Ein 19-Jähriger aus Aichach fuhr gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto auf Höhe Altenfurt in einen quer über die B 300 liegenden Baum. Er und seine 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Baum wurde von der Feuerwehr zersägt und die Fahrbahn wieder frei gemacht.

Unwetter entwurzelt in Schrobenhausen mehrere Bäume

Gegen 1.05 Uhr wurde eine entwurzelte Tanne mitgeteilt. Der Baum lag in der Ganghoferstraße in Schrobenhausen auf dem geparkten Auto einer 54-Jährigen. Die Höhe des Schadens muss im Nachgang noch festgestellt werden. Bereits zehn Minuten später wurde wieder ein beschädigtes Auto gemeldet. Diesmal war in der Riedelstraße in Karlskron ein Baum auf das abgestellte Fahrzeug eines 23-Jährigen gefallen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ausgelöst durch das Unwetter wurden mehrere Fehlalarme bei Geschäften und Banken in Schrobenhausen und Karlskron gemeldet. Auf dem Gelände eines Energieversorgers in Gachenbach kam es unwetterbedingt zu einem Kleinbrand, der aber von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Auch hier muss die Schadenshöhe noch festgestellt werden. (AZ)