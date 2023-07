Zeugen gesucht: Einbruch in Schrobenhausener Bar

Der oder die Täter räumten zwei Spielautomaten aus.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Bar in der Bahnhofstraße in Schrobenhausen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten der oder die Täter zwischen 2 und 3.30 Uhr zunächst die Eingangstüre auf und öffneten dann im Gastraum gewaltsam zwei Geldspielautomaten.

Täter räumen Spielautomaten aus: Einbruch in Bar in Schrobenhausen

Sie entnahmen aus den Automaten Münzen in noch unbekannter Menge. Alleine der dabei angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)