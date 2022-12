Zeugen gesucht: Schülerin bei Unfall in Schrobenhausen verletzt

Eine 15-Jährige wird von einem Auto erfasst. Der unbekannte Fahrer kümmert sich aber nicht weiter um das Mädchen.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ist eine 15-jährige Schülerin in Schrobenhausen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Jugendliche auf dem Weg zur Schule gegen 7.30 Uhr auf Höhe des Kreisverkehrs zur Bürgermeister-Schnell-Straße zu Fuß die Pöttmeser Straße. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der zur gleichen Zeit den Kreisverkehr verließ und in die Pöttmeser Straße stadteinwärts abbog. Der Fahrer, der warten hätte müssen, stieg zwar aus, sah kurz nach der 15-Jährigen, die durch den Aufprall auf die Straße geschleudert worden war, machte sich dann aber einfach aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Ihre Mutter brachte die Schülerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei wurde erst knapp anderthalb Stunden nach dem Vorfall verständigt und ist nun für die weiteren Ermittlungen auf Beobachtungen von Zeugen angewiesen.

Schülerin in Schrobenhausen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Bekannt ist den Beamten zufolge bislang nur, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Der Mann ist wohl zwischen 60 und 70 Jahre alt und trug vermutlich eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 entgegen. (AZ)