Zusammenstoß mit Lkw: Frau verletzt und 15.000 Schaden

Gegen die 71-Jährige ermittelt nun die Schrobenhausener Polizei.

Ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Montag in Schrobenhausen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 71-Jährige aus Schrobenhausen mit ihrem Auto gegen 8.45 Uhr auf der Neuburger Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung bei der Bürgermeister-Götz-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Hörzhausen fahrenden Lkw.

Nach Unfall in Schrobenhausen: 71-Jährige verletzt und 15.000 Schaden

Der 49-jährige Lkw-Fahrer aus Neuburg blieb bei dem Unfall unverletzt, die 71-Jährige verletzte sich leicht am linken Arm. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden an der gesamten linken Seite des Autos, es war nicht mehr fahrbereit. Am Lastwagen wurde das vordere rechte Eck beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Gegen die 71-Jährige wurde wegen eines Vorfahrverstoßes ein Verfahren eingeleitet. (AZ)