Zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

500 Euro Bußgeld müssen zwei Autofahrer bezahlen, die von der Polizei Schrobenhausen betrunken am Steuer erwischt wurden.

Zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Schrobenhausen aus dem Verkehr gezogen.IN der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 21.15 Uhr wurde in Berg im Gau ein Auto in einer Verkehrskontrolle angehalten, ein Alkoholtest beim Fahrer, einem 21-jährigen Mann aus Karlshuld, ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille.

Kurz nach 22 Uhr wurde im Stadtgebiet Schrobenhausen ein 58-jähriger Fahrer aus Waidhofen kontrolliert, auch dieser erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert im Ordnungswidrigskeitenbereich. Beide Fahrer müssen mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei rechnen. (AZ)