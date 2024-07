Zwei Tage Festival: Das Noisehausen in Schrobenhausen steht kurz bevor

Nur rund 18 000 Einwohner hat Schrobenhausen, im Dreieck zwischen Augsburg, Ingolstadt und München gelegen. Doch am 26. und 27. Juli verwandelt sich die Spargelhochburg mit dem Beinamen „Rock City“ mal wieder in eine Festivalhochburg. Mit Acts wie Mando Diao, Alli Neumann, The Subways oder The Baboon Show. Dann wird es stimmungsvoll und laut, aber auch gemütlich in der Stadt. Dann wird Schrobenhausen zu Noisehausen.

Zum vierten Mal findet Noisehausen heuer auf diesem Areal im Herzen Schrobenhausens statt. Die große Hawkins Stage und die kleinere Backyard Stage, auf der sich verlässlich die eine oder andere Entdeckung machen lässt, integrieren sich an diesem Juli-Wochenende perfekt ins Stadtbild. Und wenn das Bauer-Rondell von der Noisehausen-Crew dann wieder so liebevoll dekoriert wird, vergisst man komplett, dass hier normalerweise Autos oder Maschinen stehen.

Schrobenhausen: "Noisehausen Festival" mit Mando Diao & Alli Neumann

Die schwedischen Rockhelden von Mando Diao statten der Kleinstadt 2024 erstmals einen Besuch ab. Ebenso The Subways aus England. Frauen-Power gibt es mit Alli Neumann und The Baboon Show. Dazu viele weitere spannende Acts wie Sharktank, Itchy oder Shitney Beers.

Tages- und Kombitickets sind online im hauseigenen Ticketshop www.ticket.noisehausen.de oder über Höme (www.hoemepage.com) sowie an lokalen Vorverkaufsstellen in Schrobenhausen (Jugendzentrum Greenhaus und The Brown Bag) erhältlich. Alle aktuellen Informationen gibt es auch über die Noisehausen-Festival-App, die man sich auf der Homepage ( www.noisehausen.de) kostenlos herunterladen kann. (AZ)