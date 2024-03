Zwölfjährige Radlerin stürzt, unbekannter Verursacher fährt davon

Eine zwölfjährige Radlerin musste in Schrobenhausen stark bremsen, weil sie von einem Autofahrer übersehen wurde. Sie stürzte, doch der Unbekannte fuhr weiter.

Am Freitagnachmittag fuhr eine zwölfjährige Radfahrerin auf dem linken Radweg der Gerolsbacher Straße in Schrobenhausen stadteinwärts. Dabei wurde sie laut Polizei vom Fahrer eines weißen Autos übersehen, der von der Gerolsbacher Straße in die Hofnerstraße nach links abbog.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall in Schrobenhausen leicht verletzt

Die junge Radfahrerin machte deshalb eine Vollbremsung und stürzte anschließend über ihren Lenker. Das Mädchen wurde leicht verletzt, auch am Rad entstand ein Schaden. Zu einer Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Auto war es allerdings nicht gekommen.

Wer nähere Angaben zum weißen Auto oder zum Fahrer machen kann, soll sich bei der Polizei Schrobenhausen unter der Nummer 08252/8975-0 melden. (AZ)