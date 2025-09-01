„Dem Himmel so nah“: Das Motto der Barocktage gilt gleich mehrfach

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Schrobenhausener Barocktage gab es schon im Juli auf Schloss Sandizell. Jetzt, im September geht nun das eigentliche Festival über die Bühne – diesmal überwiegend im zauberhaften Wasserschloss vor den Toren der Stadt und unter einem vielversprechenden Motto: „Dem Himmel so nah“.

Wieder haben Intendant Jakob Rattinger und die Freunde der Alten Musik es geschafft, internationale Größen nach Schrobenhausen zu holen. Damit ist man zwar dem Himmel noch nicht nah, zumindest aber schon mal den Künstlern. Da wäre aber auch noch das, was die Künstler interpretieren. Es war von Beginn an eine Besonderheit der Schrobenhausener Barocktage, dass hier neben großen Klassikern immer wieder auch Musik auf die Bühne kommt, die teils erstmals nach Jahrhunderten wieder live gespielt werden. Durchaus himmlische Momente gab es, die unter die Haut gingen und bisweilen auch himmlisch waren.

„Das soll auch heuer so sein“, verrät Intendant Rattinger mit einem Augenzwinkern. Und noch etwas ist bei den Schrobenhausener Barocktagen anders als bei vielen anderen Barockfestivals: Maximal oft werden Instrumente, Saiten, Spieltechniken eingesetzt, die nach aktuellem Stand der Forschung dem Klang sehr nahe kommen.

Schrobenhausener Barocktage versprechen musikalische Höhepunkte

„Die Kunst der Traversflöte“: Am Sonntag, 7. September, um 19 Uhr steht Marion Treupel-Franck im Mittelpunkt eines Konzerts, in dem sich (fast) alles um ein exklusives Instrument des Hochbarock dreht. Die Traversflöte war die Vorgängerin der heutigen Querflöte, sie wurde damals von den Komponisten fast wie eine Gesangsstimme eingesetzt, die ganze Geschichten erzählt. Marion Treupel-Franck ist eine ausgewiesene Expertin an diesem Instrument, sie wird nicht nur spielen, sondern auch Wissenswertes über das Instrument und die Stücke erzählen. Begleitet wird sie von ihrem Duopartner Latham Horn, einem australischen Flötisten sowie von Jakob Rattinger an der Viola da Gamba.

„Harmonie der Saiten – ein Geschwistertreffen“: Am Freitag, 26. September, um 19 Uhr kommt es zu einer Begegnung zweier Instrumente, die optisch nicht viel miteinander zu tun haben: von der Theorbe mit ihrem langen Hals und der Gambe mit ihrem scheinbar celloähnlichen breiten Korpus. Zumal die Theorbe überwiegend gezupft und die Gambe überwiegend gestrichen wird. Diego Chacón Gámez ist ein Meister der Laute, dass Jakob Rattinger zu den besten Gambisten der Welt gehört, hat sich längst herumgesprochen. Es steht zu erwarten, dass die beiden mal mit ihrer Virtuosität die Griffbretter zum Glühen bringen.

Bei den Barocktagen Schrobenhausen kommen seltene Stücke auf die Bühne

„Dem Himmel so nah“: Unter dem Motto des 2025er Festivals steht am Dienstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr das große Finale der Barocktage auf dem Programm, diesmal wieder im Pfarrsaal St. Jakob. Den Abschluss der Saison gestalten das international besetzte Ensemble Splendor, bestehend aus Violinen, Bratsche, Gambe und Theorbe, sowie die Sopranistin Theresa Steinbach. Gespielt werden Bach, Händel & Co.

Tickets zu 18 (ermäßigt 13) Euro gibt es an der Abendkasse. Um Reservierung unter event@barockmusik.info oder per WhatsApp an (0176) 56108331 wird gebeten, denn das Platzangebot in den Salons auf Schloss Sandizell ist bekanntlich begrenzt, dafür aber umso himmlischer. Weitere Infos auch unter www.barockmusik.info im Internet. (AZ)