20-Jähriger weicht Reh aus und kollidiert mit Baum

Ein 20-Jähriger aus Schrobenhausen ist in der Nacht von Montag auf Dienstag mit seinem Pkw einem Reh ausgewichen und in der Folge mit einem Baum kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 0 Uhr auf der Staatsstraße von Hollenbach in Richtung Dinkelshausen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte.

20-jähriger Schrobenhausener nach Kollision mit Baum nur leicht verletzt

Der 20-Jährige erschrak und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum prallte. Dabei wurde der junge Mann glücklicherweise nur leicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Neben der Polizei war an der Unfallstelle auch die Freiwillige Feuerwehr aus Hollenbach im Einsatz. (AZ)