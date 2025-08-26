Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Schrobenhausener Wiederholungstäter: Von sexuellem Missbrauch zur Brandstiftung mit Millionen-Schaden

Neuburg

Von der Vergangenheit eingeholt: Urteil für Kindesmissbrauch nach zwei Jahren gefallen

Ein Schrobenhausener erhält 2023 eine Bewährungsstrafe für schweren sexuellen Missbrauch. Jetzt sitzt er wieder auf der Anklagebank, denn er beging weitere Straftaten.
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Ein Schrobenhausener sitzt erneut wegen Missbrauchs vor Gericht. Bereits 2023 war er in dem Fall verurteilt worden. Seitdem wurde er wieder straffällig.
    Ein Schrobenhausener sitzt erneut wegen Missbrauchs vor Gericht. Bereits 2023 war er in dem Fall verurteilt worden. Seitdem wurde er wieder straffällig. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa (Symbolbild)

    Es war eine Chance gewesen, die das Neuburger Amtsgericht einem 21-jährigen Schrobenhausener im Oktober 2023 gegeben hatte. Zwar wurde der Angeklagte damals wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt - denn man habe keine schädliche Neigung bei dem jungen Mann gesehen. Das ist nun fast zwei Jahre her und erneut sitzt der Schrobenhausener auf der Anklagebank. Denn nur wenige Monate nach der Verurteilung beging er erneut Straftaten. Weswegen ihn jetzt seine Vergangenheit einholt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden