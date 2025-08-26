Von der Vergangenheit eingeholt: Urteil für Kindesmissbrauch nach zwei Jahren gefallen

Es war eine Chance gewesen, die das Neuburger Amtsgericht einem 21-jährigen Schrobenhausener im Oktober 2023 gegeben hatte. Zwar wurde der Angeklagte damals wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt - denn man habe keine schädliche Neigung bei dem jungen Mann gesehen. Das ist nun fast zwei Jahre her und erneut sitzt der Schrobenhausener auf der Anklagebank. Denn nur wenige Monate nach der Verurteilung beging er erneut Straftaten. Weswegen ihn jetzt seine Vergangenheit einholt.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis