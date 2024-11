Ehrungen und Neuwahlen bei der Gaujugendleitung

Die Gaujugendleitung des Schützengaus Pöttmes-Neuburg hat zum Gaujugendtag nach Unterstall geladen. Neben vielen Ehrungen wurde die Gaujugendleitung neu gewählt. Nachdem drei Mitglieder aus beruflichen Gründen sich nicht mehr zur Wahl stellten, konnten nicht alle vakanten Posten neu besetzt werden.

17 Vereine sind der Einladung zum gefolgt und wurden von der 2. Gaujugendleiterin Laura Braun begrüßt. Gauschützenmeister Markus Mayr ging auf die tolle Jugendarbeit in den Schützenvereinen ein und merkte an, dass das Schützenwesen ohne Jugend nicht funktionieren kann und dankte den Vereinen und den Jugendleitern für ihren unermüdlichen Einsatz und den vielen Jugendlichen, die mit Elan und Eifer den Schießsport betreiben. Weiter machte er Werbung für den Verein SSG Neuburger Land, der sich zum Ziel gesetzt hat, Jungschützinnen und Jungschützen aus dem Gau Pöttmes-Neuburg weiter zu sichten und zu fördern. Immer mit dem Ziel, die besten Schützen zu vereinen, um gemeinsam auf bayerischer Ebene wieder dahin zu kommen, wo die Jugend aus dem Gau schon einmal etabliert war, nämlich ganz weit oben. Auch Gastgeberin Ann-Kathrin Mayer, 1. Schützenmeisterin von Eichenlaub Unterstall, begrüßte die Gäste und freute sich, so viele Jungschützen mit ihren Jugendleitern in Unterstall begrüßen zu dürfen.

Schützengau blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

In den Berichten wurde auf die verschiedenen Wettbewerbe hingewiesen, die im abgelaufenen Jahr von der Jugend absolviert wurden. So konnten die Teilnehmerzahlen beim Schülerpokal, dem Sommerbiathlon sowie dem Bestenschießen gehalten oder leicht gesteigert werden. Erfreulich sei auch, dass die Teilnehmerzahlen an den weiterführenden Wettkämpfen allesamt zum Vorjahr noch einmal zulegten. So schafften es 131 Teilnehmer zur oberbayerischen Meisterschaft, 47 zur bayerischen Meisterschaft und 18 Jungschützen zur deutschen Meisterschaft. Danach wurden drei Schützinnen geehrt, die aus Altersgründen nun aus dem Gaukader ausscheiden. Als Dank wurden Laura Ammler, Julia Braun und Hanna Brecheisen eine Urkunde und Medaille überreicht und mit viel Applaus für ihre langjährige Teilnahme als Kaderschützin honoriert. Danach gab es zahlreiche Ehrungen für die jeweils drei bestplatzierten Teilnehmer in den Altersklassen beim Bestenschießen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und 3-Stellung.

Bekamen nach ihrem Ausscheiden aus der Gaujugendleitung viel Applaus: (Von links) Gauschützenmeister Markus Mayr, Laura Braun, Max Wenger, Maria Mayr und Gaujugendleiterin Maria Wenger. Foto: Thomas Bauch

Nach einer kurzen Pause wurden dann drei verdiente Mitglieder der Gaujugendleitung verabschiedet, weil sie sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellten .Mit Blumen und einem Weinpräsent wurden der 1. Gaujugendleiter Max Wenger, die 2. Gaujugendleiterin Laura Braun und die 1. Gaujugendsprecherin Maria Mayr von Markus Mayr in den Ruhestand entlassen. „Ihr habt die ganzen Jahre hervorragende Arbeit geleistet und wenn es beruflich wieder möglich ist, stehen die Türen zur Gaujugendleitung oder dem Gauvorstand immer offen“, so Mayr. Danach ging es zur Neuwahl, wobei hier die Posten der 3. Gaujugendleitung und des stellvertretenden Gaujugendschriftführers nicht nachbesetzt werden konnte.

Die neu gewählte Gaujugendleitung

1. Gaujugendleiterin Maria Wenger

2. Gaujugendleiterin Sanja Mayer

1. Gaujugendschriftführerin Ninive Mai

1. Gaujugendsprecher Justin Ptoschek

2. Gaujugendsprecher Thomas Heimisch

1. Gaujugendsprecherin Celina Schiele

2. Gaujugendsprecherin Antonia Seemeier

Trainer Luftgewehr Roland Specht und Daniel Popanda

Im Anschluss übernahm die neu gewählte 1. Gaujugendleiterin Maria Wenger, die Sitzung und machte noch einmal Werbung für den Bezirksstützpunkt bei Abendstern 04 Ludwigsmoos. Diese steht den Jungschützen und ihren Jugendleitern immer offen, um das Training noch zu verfeinern. Zum Schluss wurde noch die 1. Runde im Schülerpokal 2025 ausgelost und auf den nächsten Gaujugendtag im November 2025 in Ludwigsmoos hingewiesen.