Schützenverein Ballersdorf feiert 75-jähriges Bestehen

In einem festlich geschmückten Zelt feierte der Schützenverein Ballersdorf am Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festgottesdienst mit Kaplan Richard Reißner, der mit einer eindrucksvollen Predigt die Verbindung zwischen Schützentradition und Glauben herstellte. „Wie der Schütze regelmäßig üben muss, um ins Schwarze zu treffen, so braucht auch der Gläubige tägliche Übung im Gebet, um Gott im Visier zu behalten“, so Reißner in seiner bildhaften und bewegenden Ansprache. Die vollbesetzten Bänke im Festzelt lauschten begeistert seinen Worten.

Auch der Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Ballersdorf war da

Vorstand Markus Neff dankte dem Priester für die Gestaltung des Festgottesdienstes, sowie allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen hatten. Bürgermeisterin Manuela Heckl überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und würdigte die langjährige und engagierte Vereinsarbeit. Für internationale Stimmung sorgte der Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Ballersdorf, der in seiner Rede die freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden Orten hervorhob und ein beiderseits langes Fortbestehen wünschte. Gleichzeitig lobte er die Rohrenfelser Bürgermeisterin Heckl für die guten Rahmenbedingungen, die sie den örtlichen Vereinen ermögliche und schlug unter großem Beifall vor, sie bei der nächsten Wahl erneut ins Amt zu wählen. Mit Blasmusik, Geselligkeit und vielen Gesprächen über alte Zeiten wurde das Jubiläum würdig gefeiert, ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt. (Fritz Goschenhofer)