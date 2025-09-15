Schulstart 2025 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: „keine generellen Stundenkürzungen“

Mehr Schüler, mehr Klassen – und dennoch startet das neue Schuljahr ohne „generelle Stunden-Kürzungen“. Trotz angespannter Personallage können die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen planmäßig beginnen. „Wir starten wie geplant am Dienstag – jede Klasse hat eine Lehrkraft“, freut sich Schulamtsdirektor Erich Kraus beim traditionellen Pressegespräch zum Schuljahresbeginn.

Mehr Schüler im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Wachstum vor allem an Mittelschulen

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler liegt heuer bei 5762 – das sind 91 mehr als im Vorjahr. Während die Grundschulen mit 4088 Kindern nahezu konstant bleiben, wächst die Zahl an den Mittelschulen um knapp 100 Schülerinnen und Schüler auf 1674 an. Die Zahl der Erstklässler stieg leicht auf 1045. Insgesamt wurden 269 Klassen gebildet, vier mehr als im vergangenen Jahr. Der Zuwachs gehe vor allem auf Zuzüge aus dem Ausland und starke Übertritte zurück, so Kraus: „Das System ist in Bewegung – gerade durch Migration.“

21 neue Lehramtsanwärter starten heuer in Neuburg-Schrobenhausen. Oben links im Bild die Seminarrektorinnen Sylvia Menzel und Sandra Mohr. Foto: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

Die größte Herausforderung bleibt die Personalversorgung. Zwar wurden dem Landkreis von der Regierung von Oberbayern 61 neue Lehrkräfte zugewiesen – 40 fertige Lehrkräfte sowie 21 Anwärter. Drei sagten kurzfristig ab, dennoch gelang es, jede Klasse zu besetzen. Möglich wird das durch ein ausgeprägtes Netzwerk an Aushilfslehrkräften: Rund 70 Personen, meist Lehramtsstudierende der KU Eichstätt, springen mit insgesamt über 500 Wochenstunden ein. „Ohne diese Gruppe wäre Unterricht in der heutigen Form gar nicht mehr möglich“, betont Kraus.

Lehrermangel bleibt Thema Nummer 1: ohne Studierende und Substitue geht nichts

Auch bei der Sprachförderung für Nicht-Muttersprachler sind die Studierenden unverzichtbar. Erstmals gab es bayernweit Sprachtests im Kindergarten. Von rund 300 getesteten Kindern im Landkreis besuchen nun viele verpflichtende Deutsch-Vorkurse. Zusätzlich gibt es mehr Deutsch-plus-Stunden für Kinder mit Sprachdefiziten. „Wir haben die Zahl der Sprachkurse aufgestockt, auch in der Fläche“, sagt Schulrätin Barbara Springwald. Parallel steigt die Zahl der inklusiv beschulten Kinder deutlich an, unterstützt vom Förderzentrum und dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst.

Schulamtsdirektor Erich Kraus ist beim Pressegespräch zum Schulstart 2025 optimistisch. Foto: Paul Pfaffel

Auch die Infrastruktur ist Jahr um Jahr am Limit gefordert. In Neuburg und Schrobenhausen stoßen Schulen an ihre Grenzen. Container sichern kurzfristig Abhilfe, Neubauten wie in Königsmoos und Bergheim seien langfristig aber „gut investiertes Geld“. Kraus betont die Aufenthaltsqualität der Räume: „Ein Klassenzimmer allein ist zum Beispiel für eine Ganztagsbetreuung kein geeigneter Ort. Kinder brauchen Räume, in denen sie lernen, aber auch zur Ruhe kommen können.“

Die Herausforderungen zum Schulstart 2025: Migration, Inklusion und Digitalisierung

Die Digitalisierung des Unterrichts entwickelt sich langsamer als geplant. Ursprünglich sollten alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse mit technischen Endgeräten ausgestattet werden, jetzt ist der Einstieg von der Landesregierung auf die achte Jahrgangsstufe verschoben worden. Einzelne Grundschulen wie Rennertshofen oder Schrobenhausen arbeiten bereits mit sogenannten „iPad-Klassen“. Springwald relativiert: „Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Vor allem in der Grundschule bleibt Lesen, Schreiben und Rechnen das Fundament.“

Schulrätin Barbara Springwald freut sich über die erfolgreiche Organisation zum Start in das neue Schuljahr. Foto: Paul Pfaffel

Unterm Strich ist die Botschaft des Schulamts optimistisch: „kein genereller Unterrichtsausfall“ trotz steigender Schüler-Zahlen. Schulamtsdirektor Kraus fasst zusammen: „Dass jede Klasse planmäßig starten kann, ist lange nicht selbstverständlich. Es war eine sehr herausfordernde Arbeit für alle Beteiligten. Wir sind froh, es wieder geschafft zu haben.“