Neuburg startet ins Schuljahr: Wie sicher sind die Straßen?

Zu Fuß, auf dem Rad, mit dem Bus oder im Auto: Zum Schulstart sind in Neuburg wieder alle zurück auf den Straßen. Und nicht nur die Autofahrer im stockenden Verkehr auf der Elisenbrücke oder am Donaukai brauchen Geduld. Auch Radfahrer und Fußgänger werden auf dem Weg in Schule und Arbeit immer wieder ausgebremst. An besonders kritischen Punkten im Stadtverkehr stehen Schülerlotsen bereit. Aber auch die Neuburger Polizei will in den kommenden Tagen ganz genau hinschauen.

Verkehrsstau in Neuburg: Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger brauchen Geduld

Gerade auf den großen Einfahrtsstraßen in die Stadt staut sich der Verkehr am Dienstagmorgen kilometerweit. Besonders eng ist es zwischen 7.20 Uhr und 8 Uhr auf der Elisenbrücke und am Hubereck, wo sich Lastwagen und Schulbusse teilweise mehrere Ampelphasen lang über die Kreuzung quälen. Versperren die großen Fahrzeuge auf diese Weise den Weg, kommen Fußgänger und Radfahrer kaum bei Grün über die Straße. Reger Betrieb auch ein paar hundert Meter weiter in der Luitpoldstraße: Bus für Bus hält an der Haltestelle und Trauben von Schülern strömen den Gehweg entlang in Richtung Obere Altstadt.

Icon Vergrößern Diese zwei Schülerinnen machen es richtig: Am Nachtbergweg darf das Rad nur noch geschoben werden. Eine viel diskutierte Regel, an die sich längst nicht alle halten. Foto: Anika Zidar Icon Schließen Schließen Diese zwei Schülerinnen machen es richtig: Am Nachtbergweg darf das Rad nur noch geschoben werden. Eine viel diskutierte Regel, an die sich längst nicht alle halten. Foto: Anika Zidar

Großes Gesprächsthema bleibt der Nachtbergweg, auf dem Radfahrer nach einem Unfall im Sommer nun vom Rad absteigen und schieben müssen. Nicht nur Descartes-Schulleiter Peter Seyberth, sondern auch Eltern und Schüler argumentieren: Der Weg am Donauufer ist und bleibt der sicherste Weg zum Gymnasium. Das Verkehrsschild, das die Strecke als Gehweg kennzeichnet, beherzigen am Dienstagmorgen aber längst nicht alle. Zwei Schülerinnen laufen um kurz vor halb acht völlig regelkonform neben ihrem Rad her. Auf der Länge der Strecke werden sie aber von zahlreichen anderen Radfahrern überholt, die nicht absteigen.

Sicherer Schulweg in Neuburg: 15 Schülerlotsen sind vor Schulen im Einsatz

Um die Straßen für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen, gibt es in Neuburg aktuell 15 aktive ehrenamtliche Schulweghelfer. Als Schülerlotsen begleiten sie Schüler über Zebrastreifen und Ampeln vor den Grundschulen, als Busbegleiter helfen sie insbesondere neuen Schülern und Erstklässlern, den richtigen Bus nach Hause zu finden. Die Stadt Neuburg sucht derzeit noch weitere Ehrenamtliche für die Schulweg-Sicherheit. Früh morgens und am Mittag sind die Verkehrsbegleiter zwischen 30 und 60 Minuten im Einsatz und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Mitbringen sollten sie Menschenkenntnis und ein gewisses Geschick im Umgang mit Kindern, sagt Adam Adamietz vom Neuburger Ordnungsamt, der die Schulweghilfe koordiniert.

Icon Vergrößern Roswitha Lautner ist seit 16 Jahren Schulweghelferin in Neuburg. Hier steht sie an ihrem Platz auf der Verkehrsinsel vor der Schule am Englischen Garten. Die Stadt sucht derzeit noch weitere Schülerlotsen. Foto: Anika Zidar Icon Schließen Schließen Roswitha Lautner ist seit 16 Jahren Schulweghelferin in Neuburg. Hier steht sie an ihrem Platz auf der Verkehrsinsel vor der Schule am Englischen Garten. Die Stadt sucht derzeit noch weitere Schülerlotsen. Foto: Anika Zidar

Roswitha Lautner ist schon seit 16 Jahren Schulweghelferin. In ihrer grellgelben Weste steht sie auf der Verkehrsinsel an der Fußgängerampel vor der Schule am Englischen Garten. „Guten Morgen! Schön, dass du wieder da bist!“, ruft ihr ein Mann im Vorbeifahren zu. Schüler, Eltern und Lehrer kennen die Frau mit Signalwirkung gut und schätzen ihre Dienste. Ärgern muss sie sich am Dienstagmorgen nur über drei Erwachsene, die mit Kindern an der Hand über die rote Ampel laufen: „Denen stelle ich mich in den Weg und sage: Stopp, es ist Rot! Die sagen nur: Ups, nicht aufgepasst. Aber viele Eltern haben einfach keine Geduld mehr.“

Neuburger Verkehrspolizist Winfried Schwarz ärgert sich über Elterntaxis

Diese Erfahrung teilt Verkehrspolizist Winfried Schwarz, der auch in Neuburg immer mehr Eltern beobachtet, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule fahren. „Die so genannten Elterntaxis sind ein deutschlandweites Phänomen, zu dem ich nur sagen kann: Hier werden Gefahren künstlich erzeugt!“ Häufig blockieren Eltern im Bring- und Abholverkehr mit ihren Autos Haltestellen für Schulbusse, parken sichere Straßenquerungen wie Zebrastreifen zu oder stören beim Parken in zweiter Reihe sogar den fließenden Verkehr, sagt Schwarz. Die Neuburger Polizei werde bei Kontrollen in den kommenden Tagen gezielt auch auf Elterntaxis achten.

Icon Galerie 18 Bilder Mit dem Start ins neue Schuljahr kehrt der Verkehr zurück auf Neuburgs Straßen. Unsere Bilder zeigen, wo am Montagmorgen besonders viel los war.

Der Neuburger Polizist stellt klar: „Ich habe nichts dagegen, wenn Eltern Kinder am ersten Schultag begleiten oder ab und zu mal in die Schule bringen.“ Aber dann sollten sie lieber etwas außerhalb parken und die letzten Meter in die Schule gemeinsam laufen, findet Schwarz. Wenn alle nur immer im Auto säßen, staue sich der Verkehr so stark, dass die Familien länger für den Schulweg bräuchten, als wenn sie sich von vornherein die Zeit genommen hätten, ein Stück zu laufen.