Schwarzes Auto samt Geldbeutel und Anglerausrüstung aus Hofeinfahrt gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Egerlandstraße ist in der Nacht auf Dienstag ein schwarzes Auto verschwunden. Das Fahrzeug war laut Polizeiinspektion Neuburg über Nacht in einer Hofeinfahrt abgestellt und am Dienstagmorgen nicht mehr auffindbar.

Neuburg: Unbekannte klauen schwarzes Auto samt Inhalt – Wert von über 10.000 Euro

Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs, ein schwarzer Suzuki, wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Im Inneren befanden sich zudem ein Geldbeutel, eine Laptoptasche sowie eine Anglerausrüstung im Gesamtwert von etwa 6000 Euro. Laut Polizei hat bislang niemand Verdächtiges beobachtet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)