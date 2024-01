Autofahrer kracht nach epileptischem Anfall gegen Leitplanke

Ein 22-Jähriger hat auf der A 9 bei Schweitenkirche einen epileptischen Anfall erlitten. Er streifte mit einem Auto zweimal die Leitplanke, bevor er zum Stehen kam.

Ein 22-Jähriger aus Amberg fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der A 9 in Richtung Nürnberg und kam etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Pfaffenhofen vom rechten Fahrstreifen aus zunächst zu weit nach links und streifte dabei die Mittelleitplanke. Anschließend fuhr er nach rechts und streifte die rechte Leitplanke. Auf dem Standstreifen kam er zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt, er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Als Unfallursache gab der 22-Jährige an, er hätte einen epileptischen Anfall erlitten. Zur Überprüfung, ob der 22-Jährige die erforderlichen Medikamente einnahm, damit er als Epileptiker ein Fahrzeug führen kann, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Eschelbach und Wolnzach unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle. (AZ)