Raubüberfall im Erotikmarkt: Kripo fahndet nach Täter

Mit vorgehaltener Waffe hat ein Mann ein Erotik-Geschäft in Schweitenkirchen überfallen. Der Unbekannte erbeutete Bargeld.

In Schweitenkirchen hat ein Unbekannter einen Erotikmarkt überfallen. Ein Mann betrat das Geschäft im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einer vorgehaltener Waffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er forderte die Angestellte aus, beiseite zu treten. Der etwa 50 Jahre alte Mann war mit einer grau-blauen Arbeitshose bekleidete. Er griff in die Kasse und entnahm einen noch unbekannten Bargeldbetrag. Der Unbekannte flüchtete am Freitagvormittag daraufhin aus dem Erotikmarkt. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber führte bis zum Freitagmittag noch nicht zur Festnahme des Täters. Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 an die Kriminalpolizei zu melden. (AZ)