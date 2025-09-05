Icon Menü
Schwelbrand in Neuburger Küche: 50.000 Euro Schaden ohne Verletzte

Neuburg

Schwelbrand in einer Küche verursacht 50.000 Euro Schaden – Brandursache gefunden

Am Donnerstag gab es in einer Küche in Neuburg einen Schwelbrand. Zwölf Feuerwehrleute, ein Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.
    Schwelbrand in einer Küche. Rettungskräfte im Einsatz.
    Schwelbrand in einer Küche. Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte (Symbolbild)

    Am Donnerstag ist es in der Münchener Straße in einer Küche zu einem Schwelbrand gekommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg bemerkte kurz vor Mittag ein Nachbar den Rauchmelder. Er verständigte dann den Besitzer der Wohnung. Die beiden stellten beim Betreten einen Schwelbrand fest und riefen die Feuerwehr. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der FFW Neuburg, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

    Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Schaden beträgt 50.000 Euro.

