Schwelbrand in einer Küche verursacht 50.000 Euro Schaden – Brandursache gefunden

Er verständigte dann den Besitzer der Wohnung. Die beiden stellten beim Betreten einen Schwelbrand fest und riefen die Feuerwehr. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der FFW Neuburg, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Laut aktuellem Ermittlungsstand war die Brandursache ein technischer Defekt an der Elektrik. Es gab keine Verletzten. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro. (AZ)