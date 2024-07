Motorradfahrerin fährt gegen eine Verkehrsinsel und verletzt sich schwer

Eine 48-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagabend mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Gegen 18 Uhr fuhr die Frau aus Tagmersheim von der B13 kommend in Richtung Workerszell. Kurz nach dem Ortseingang von Workerszell übersah sie laut Polizei eine Verkehrsinsel, streifte diese mit ihrem Leichtkraftrad und stürzte danach auf die Fahrbahn.

Die Frau aus Tagmersheim wurde bei dem Unfall schwer verletzt

Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Eichstätt gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schaden an der Verkehrsinsel wird auf 250 Euro beziffert. (AZ)