Straßenwalze überrollt Arbeiter in Gaimersheim – Mann bei Betriebsunfall schwer verletzt

In Gaimersheim ist es am Montagvormittag zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr auf einer Baustelle in der Bürgermeister-Martin-Meier-Straße. Ein 46-jähriger Fahrer einer Straßenwalze fuhr rückwärts, während Asphalt eingebaut wurde, und erfasste dabei einen Kollegen.

Gaimersheim: Straßenarbeiter wird bei Baustellen-Unfall von Walze verletzt

Laut Polizei stürzte der Arbeiter zu Boden und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)