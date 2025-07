17-Jährige kracht mit E-Scooter gegen Anhänger – und verletzt sich schwer am Kopf

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Ingolstädter Straße in Kösching bei Ingolstadt schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall in Kösching bei Ingolstadt– E-Scooter-Fahrerin ohne Helm

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt war die junge Frau gegen 11 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als sie aufgrund einer Personengruppe auf die Straße auswich und dort mit einem Fahrzeuggespann zusammenstieß. Beim Aufprall mit dem Anhänger stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Laut Polizei trug die 17-Jährige keinen Helm und der E-Scooter war nicht versichert. Die Jugendliche wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass ein Schutzhelm die Schwere der Verletzungen vermutlich deutlich reduziert hätte. (AZ)