Schwerer Fahrradunfall in Eichstätt: Zwei Jugendliche verletzt

Am Donnerstagabend sind in Eichstätt zwei Fahrradfahrer zusammengeprallt und dabei teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 19.15 Uhr ein 16-jähriger Eichstätter mit seinem Pedelec den Fahrradweg entlang von Eichstätt in Richtung Landershofen. Zur selben Zeit fuhr ein 15-jähriger Eichstätter ebenfalls mit seinem Pedelec in die entgegengesetzte Richtung.

15-jähriger Pedelec-Fahrer muss schwer verletzt ins Krankenhaus Neuburg gebracht werden

In der Dunkelheit kam es zum Frontalzusammenprall beider Fahrradfahrer. Beide Schüler trugen keinen Helm und fuhren ohne Licht. Der 15-jährige Jugendliche wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und in die Klinik Neuburg gebracht. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. Die Feuerwehr Landershofen leistete Erste Hilfe und regelte den Verkehr. (AZ)