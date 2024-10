80-jähriger Radfahrer wird bei Unfall in Karlshuld schwer verletzt

Ein 80-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Karlshuld schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei, war der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Pedelec in der Ingolstädter Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Neuschwetzingen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Neuschwetzingen fuhr der 80-Jährige unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn, um auf den Radweg auf der anderen Seite zu wechseln.

80-Jähriger nach Unfall nicht in Lebensgefahr

Ein nachfolgender 55-jähriger Autofahrer aus Neuburg konnte nicht mehr abbremsen und erfasste den Radfahrer. Der 80-Jährige stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Ärzte jedoch nicht. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand zudem ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)