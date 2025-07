Unfall beim Überholen: Zwei Autofahrer werden schwerstverletzt

Am Freitagfrüh gegen 6.40 Uhr war ein 25-jähriger Pförringer auf der B16a in Richtung Ingolstadt unterwegs. Zwischen den Einmündungen „Am Gensberg“ in Großmehring und der Nibelungenstraße überholte er laut Polizei ein Traktorgespann.

Bei einem Unfall nahe Großmehring wurden zwei Autofahrer schwerst verletzt

Beim Überholvorgang krachte er frontal in das entgegenkommende Auto eines 50-Jährigen aus Vohburg. Beim Unfall wurden beide Fahrer schwerst verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall komplett gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. (AZ)