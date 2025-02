Forstwirt wird bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein 61-jähriger Forstwirt aus Karlskron ist bei Baumfällarbeiten in Brunnen schwer verletzt worden. Nach einer Mitteilung der Polizei war der Mann in einem Waldstück nördlich von Kaltenherberg beschäftigt, als ihn ein von oben herabstürzender großer Ast am Bein traf.

Verletzter Forstwirt muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Unfallverlauf ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. (AZ)