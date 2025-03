Schwerer Unfall bei Sinning: E-Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zwischen Sinning und Burgheim hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei war ein 33-Jähriger aus dem Gemeindegebiet Burgheim gegen 11:20 Uhr mit seinem Pkw von Dezenacker kommend in Richtung St. Wolfgang unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit der dortigen Leitplanke überschlug sich das Fahrzeug und kam in der Böschung zum Stehen.

Der Schaden an dem weißen Audi E-Tron wird auf rund 75.000 Euro geschätzt

Der Pkw, ein Elektrofahrzeug, wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Der entstandene Schaden am Fahrzeug dürfte sich auf nach Schätzungen der Polizei auf rund 75.000 Euro belaufen. Zudem wurden Leitplanken, mehrere Leitpfosten und auch das Ortsschild von St. Wolfgang in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei wird der Schaden auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des weißen Audi E-Tron erlitt lediglich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am rechten Arm und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen zur Untersuchung in das Krankenhaus Neuburg transportiert. Seine 32-jährige Beifahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Nach dem Unfall eilten unzählige Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Die Feuerwehr hatte vor allem den Brandschutz im Blick. Foto: vifogra/Friedrich

Die Ursache für den Unfall dürfte die zu hohe Geschwindigkeit des 33-jährigen Burgheimers gewesen sein. An der Unfallstelle befanden sich die Feuerwehren aus Burgheim, Oberhausen, Sinning im Einsatz. Zudem wurden zwei Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr hatte hierbei insbesondere den Brandschutz im Blick, da es sich bei dem Audi um ein Elektrofahrzeug handelte. (AZ, vifogra)