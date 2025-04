Königsmooser wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Unfall bei Berg im Gau am Donnerstagnachmittag beschäftigt die Polizei Schrobenhausen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Mann aus Königsmoos schwer verletzt.

Eine 64-jährige Fahrerin aus dem südlichen Landkreis befuhr die Straße „Am Kanal“ von Karlshuld kommend in Richtung Berg im Gau. An der Kreuzung mit der Kreisstraße ND14 übersah sie den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen eines 54-Jährigen aus Königsmoos. Beim Zusammenprall erlitten beide Fahrzeuge Totalschaden, die Unfallverursacherin wurde leicht, ihr Unfallgegner schwer verletzt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Berg im Gau und Untermaxfeld an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)