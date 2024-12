Schwerer Betriebsunfall: Mann gerät mit der Hand in eine Förderschnecke

Am Montag gegen 5.45 Uhr war ein 48-jähriger Arbeiter in einem Betrieb in Burgheim an einer Maschine beschäftigt, die zur Erzeugung von Nahrungsmitteln verwendet wird.

Der Mann geriet in Burgheim mit der Hand in eine Förderschnecke

Wie die Polizei mitteilt, geriet er dabei mit der rechten Hand in eine Förderschnecke der Maschine. Hierbei wurden ihm an zwei Fingern die Endglieder abgetrennt. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. (AZ)