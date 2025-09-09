Icon Menü
Schwerer Unfall in Ingolstadt: 59-Jähriger kracht in Sattelzug und verletzt sich schwer

Ingolstadt

Schwerer Auffahrunfall in Ingolstadt: 59-Jähriger kracht in Sattelzug und verletzt sich schwer

Am Montag kommt es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Ein 59-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.
    Nach dem Unfall muss der schwerverletzte Mann ins Krankenhaus gebracht werden.
    Nach dem Unfall muss der schwerverletzte Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Am Montag gegen 12.30 Uhr ist es zu einem Auffahrunfall etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Ingolstadt Nord in Richtung Nürnberg gekommen. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt berichtet, stockte der Verkehr, sodass ein 32-jähriger Sattelzug Fahrer abbremsen musste. Dies bemerkte der auf dem rechten Fahrstreifen nachfolgende 59-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto, dem Sattelzug auf.

    Ingolstadt: 59-Jähriger wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

    Der 59-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von über 30.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. (AZ) 

