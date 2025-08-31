Schwerer Unfall in Ingolstadt: Auto überschlägt sich an Kreuzung

Im Ingolstädter Stadtteil Unsernherrn hat sich am Samstagnachmittag an Kreuzung Münchner Straße und Klein-Salvator-Straße ein schwerer Unfall ereignet. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, fuhr dabei ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries mit seinem Pkw und vier Mitfahrern die Klein-Salvator-Straße von Ringsee kommend in Richtung Münchener Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 71-jähriger Ingolstädter von der Aubürgerstraße kommend in Richtung der Münchener Straße.

71-Jähriger wird mit dem Rettungsdienst in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht

Der 20-Jährige wendete schließlich an der Kreuzung mit der Münchener Straße, um die Klein-Salvator-Straße zurückzufahren. Dabei übersah er den Pkw des 71-Jährigen, der die Kreuzung geradeaus überquerte und Vorfahrt hatte. Die beiden Pkws krachten ineinander, wodurch sich das Fahrzeug des 71-Jährigen einmal überschlug und auf allen vier Rädern zum Stehen kam. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige und seine Mitfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Unsernherrn und die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (AZ)