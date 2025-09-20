Frau verursacht schweren Unfall, weil ihr die Handtasche herunterfiel

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr fuhr eine 22-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit ihrem Audi A1 von Ingolstadt kommend die Verlängerung der Manchinger Straße in Richtung Manching. Kurz vor der Abzweigung rechts nach Manching bremste unvermittelt bis fast zum Stillstand ab, berichtet die Polizei. Der hinter ihr mit seinem Alfa Romeo fahrende 29-Jährige aus Wien reagierte noch rechtzeitig, was die hinter ihm fahrende 42-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit ihrem Dacia Jogger nicht mehr schaffte. Sie krachte mit ihrem Dacia frontal in das Heck des vor ihr noch rollenden Alfas, der seinerseits durch die Wucht des Aufpralles in den vor ihm befindlichen Audi A1 katapultiert wurde. Die Dacia-Fahrerin wurde durch den heftigen Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst mit einem schweren Schleudertrauma für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Noch an der Unfallstelle befragt gab die Audi-Fahrerin zum Grund ihrer plötzlich und unerwarteten Vollbremsung an, dass ihre Handtasche in den Fußraum gefallen wäre und sie diese lediglich aufheben wollte. Sie blieb bei dem Unfall - wie auch der Alfa-Fahrer - unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Die Feuerwehr Manching unterstützte vor Ort mit sieben Einsatzkräften bei der Verkehrsregelung, bei der Sicherung der Unfallstelle und der Bergung der Fahrzeuge. Während der Audi A1 der Unfallverursacherin noch fahrbereit war, mussten die anderen beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es auf Höhe der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Straße an dieser Stelle nur noch in eine Fahrtrichtung befahrbar war. (AZ)

85049 Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis