Unfall mit Schwerverletztem in Neuburg – 92-Jähriger übersieht entgegenkommendes Auto

Am Mittwochnachmittag hat es in Neuburg einen Unfall mit zwei Verletzte gegeben. Laut Polizeiinspektion Neuburg bog ein 92-jähriger Autofahrer von der Matthias-Bauer-Straße nach rechts in die Sudetenlandstraße ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrer. Dieser wich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links aus. Wegen des Ausweichmanövers stieß der 55-jährige Neuburger frontal gegen den Wagen eines entgegenkommenden 40-jährigen.

Zwei Verletzte, 22000 Euro Schaden.

Der 55-Jährige wurde schwer, der 40-Jährige leicht verletzt. Beide wurden in die Klinik Neuburg gebracht. Der 92-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 22.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg sicherte die Unfallstelle. (AZ)