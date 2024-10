Crash bei Schrobenhausen: Autofahrerin überschlägt sich 

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Staatsstraße 2045 bei Schrobenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach Angaben der Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Pfaffenhofen von Pfaffenhofen kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur Altenfurter Straße mit dem Auto eines 87-jährigen Pfaffenhofeners zusammenstieß, der in die vorfahrtsberechtige Staatsstraße einbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau in den Straßengraben geschleudert und blieb dort auf dem Dach liegen, die Fahrerin musste von den Feuerwehren Schrobenhausen-Stadt und Mühlried befreit werden und wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 87-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung des genauen Unfallablaufs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben, die Staatsstraße an der Unfallstelle für rund vier Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt. (AZ)