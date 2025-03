Schwerer Unfall an der Auffahrt zur A9

An der Auffahrt zur A9 bei Kinding ist es am Mittwoch gegen 7.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 56-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt aus Enkering kommend in Richtung Kinding. An der Auffahrt zur A9 in Richtung München ordnete sich die 56-Jährige ordnungsgemäß zum Abbiegen ein. Beim Linksabbiegen missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines anderen Pkw. Die Fahrerin dieses Pkws war aus Beilngries in Richtung Pfahldorf unterwegs und konnte eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Verursacherin des Unfalls an der A9 muss sich strafrechtlich verantworten

Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich bei dem Unfall diverse Prellungen, sowie ein Halswirbelschleudertrauma zu und wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und mussten danach durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die 56-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall strafrechtlich verantworten. (AZ)